Переговоры об окончании войны — Пит Гегсет сделал заявление о границах Украины

Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: Omar Havana

Вопрос определения границ Украины является частью текущих дискуссий. Как будут выглядеть границы Украины в будущем, предстоит выяснить на переговорах.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет во время общения с прессой на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

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По словам Гегсета, вопрос украинских границ является частью переговорного процесса.

"Реальность такова, что возвращение к границам 2014 года в рамках переговоров маловероятно. Реальность присутствия американских войск в Украине маловероятна. Реальность членства Украины в НАТО как части переговоров маловероятна", — отметил Гегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, как будут выглядеть границы Украины в будущем, предстоит выяснить на переговорах.

"И я думаю, это часть разговора между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой", — добавил он.

Также Гегсет сообщил, что США планируют разместить больше своих войск в Польше, поскольку "контуры украинских границ остаются неопределенными".

В то же время, отвечая на вопрос о том, может ли разрешение России сохранить захваченные территории подбодрить Кремль к дальнейшей агрессии, министр обороны США подчеркнул: "Если НАТО увеличит свои инвестиции и возможности, этого не произойдет".

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности. В ближайшее время он проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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