Мирные переговоры — Украина и США начали работать над окончанием войны

Украинская и американская делегации говорят о мире, — Вэнс
В пятницу, 14 февраля, украинская и американская делегации начали переговоры о мире. Обе команды будут совместно работать над этим.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщают Новини.LIVE.
Разговоры о мире в Украине
Вэнс подчеркнул важность переговоров о мире, отметив, что американская и украинская делегации продолжат совместную работу для достижения соответствующих решений.
"Этот разговор продвигает нас вперед, и прежде всего, у вас есть замечательные члены украинской делегации. У нас есть наш невероятный государственный секретарь Марко Рубио. Также здесь генерал Джозеф Кит Келлог. Важно, что мы собрались вместе и начали вести те разговоры, которые необходимы для того, чтобы приблизить завершение этого процесса. Это все, что я скажу на данный момент, потому что хочу сохранить гибкость для переговорщиков и наших команд, чтобы они могли подготовить ответную реакцию", — сказал вице-президент США.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет во время общения с прессой на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что вопрос будущих границ Украины остается предметом обсуждений и должен быть решен в рамках переговоров.
А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в мирный план, который предлагают Соединенные Штаты.
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