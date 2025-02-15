Переговоры об окончании войны — представители Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа отправились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между российскими и украинскими представителями. В то же время специальный представитель США по вопросам Украины и России участвовать во встрече не будет.

Об этом Politico сообщили источники.

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Ожидается, что советник по национальной безопасности Майк Вальц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшие дни начнут переговоры о прекращении войны.

В то же время специальный посланник США по вопросам переговоров между Украиной и Россией участвовать во встрече не будет.

Два американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности из-за чувствительного характера переговоров, подтвердили эти планы, но не раскрыли деталей встреч, в частности какие украинские или российские представители примут в них участие. Представители правительства Украины и Госдепартамента США не ответили на запросы о комментариях.

По информации СМИ, к переговорам не будут привлекать представителей других европейских стран, что может вызвать недовольство среди союзников по НАТО. Европейские лидеры неоднократно подчеркивали необходимость их присутствия за столом переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует лично встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

"В конце концов, мы встретимся. Посмотрим, удастся ли чего-то достичь", — сказал он журналистам.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о переговорах в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что украинская и американская делегации начали переговоры о мире.