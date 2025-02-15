Переговоры в Саудовской Аравии — Зеленского не пригласили

Украину не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии, — СМИ
Украину не проинформировали и не пригласили на предстоящие переговоры в Саудовской Аравии. Там будут разговаривать представители Соединенных Штатов Америки и России.
Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая в соцсети X в субботу, 15 февраля.
Переговоры в Саудовской Аравии
Журналистка отметила, что узнала эту информацию от высокопоставленного украинского чиновника.
"Украинскую сторону "не пригласили и не проинформировали" о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии", — рассказала Саджая.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский опроверг слухи о переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что этот вопрос пока не обсуждался.
Также Politico писало, что представители администрации президента США Дональда Трампа отправились в Саудовскую Аравию.
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