Переговоры в Саудовской Аравии — Зеленского не пригласили

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене. Фото: NTB/Javad Parsavia REUTERS

Украину не проинформировали и не пригласили на предстоящие переговоры в Саудовской Аравии. Там будут разговаривать представители Соединенных Штатов Америки и России.

Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая в соцсети X в субботу, 15 февраля.

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Журналистка отметила, что узнала эту информацию от высокопоставленного украинского чиновника.

"Украинскую сторону "не пригласили и не проинформировали" о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии", — рассказала Саджая.

Пост журналистки. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский опроверг слухи о переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что этот вопрос пока не обсуждался.

Также Politico писало, что представители администрации президента США Дональда Трампа отправились в Саудовскую Аравию.