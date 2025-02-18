В Саудовской Аравии закончились переговоры США и РФ, - росСМИ

Делегации США и России. Фото: Reuters

Делегация Соединенных Штатов Америки и России во вторник, 18 февраля, встретились в Саудовской Аравии. Сейчас переговоры сторон уже завершились.

Об этом пишут российские СМИ.

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Известно, что переговоры между американской и российской делегациями продолжались 4,5 часа. СМИ предполагают, что во время встречи могла обсуждаться встреча Трампа и Путина.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что "конкретную дату встречи пока назвать трудно" и что вряд ли это произойдет уже на следующей неделе. Он оценил, что переговоры прошли "неплохо" и отметил, что стороны якобы "договорились учитывать интересы друг друга".

"Пока трудно сказать, что РФ и США сближаются, но разговор об этом был", — сказал он.

По словам Ушакова, во время переговоров "была затронута украинская проблематика", Россия изложила "свои принципиальные подходы", а отдельные команды переговорщиков сторон начнут контакты с Украиной "в свое время".

"Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих и потом, видимо, работа пойдет", — добавил он.

В то же время американская делегация еще никак не комментировала эту встречу.

Напомним, российские СМИ опубликовали первые кадры встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии.

Ранее в Государственном департаменте США уточнили, что эти переговоры не стоит рассматривать, как "переговоры" по Украине.