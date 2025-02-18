Зустріч делегацій РФ та США. Фото: росЗМІ

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого, розпочалися переговорив делегації Сполучених Штатів Америки та Росії. У мережі публікують перші кадри зустрічі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Очільник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що сторони обговорюють возз'єднання в низці економічних сфер.

"Політика Байдена підірвала довіру до долара, а санкції допомогли РФ стати більш незалежною", — наголосив Дмитрієв.

За його словами, діалог з адміністрацією Дональда Трампа нібито дозволяє "показати, що політика зі стримування РФ провалилася".

"Прогрес у переговорах РФ і США можливий у найближчі 2-3 місяці", — каже глава РФПІ.

Дмитрієв вважає, що зараз "США готові слухати та розуміти позицію Росії".

"Важливо визнати, що санкції вдарили по США більше, ніж по РФ", — сказав він.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Держдепі США наголосили, що зустріч не слід розглядати як "переговори" щодо України.

Також росіяни знову висувають вимоги диктатора Володимира Путіна та проводять інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію української влади перед Заходом.