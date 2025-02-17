Угоди, які укладуть без нашої участі, Україна не прийме — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не знала про перемовини в Саудівській Аравії. Наша держава не братиме в них участі та не визнаватиме будь-які домовленості.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова глави держави в понеділок, 17 лютого.

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За словами Володимира Зеленського, Україна нічого не знала про перемовини США та РФ в Саудівській Аравії, тож його візит туди ніяка з цим не пов'язаний. Президент також додав, що Штати та Росіян мають на це право, "якщо в них є двосторонні питання".

"Україна не братиме (Участі. — Ред.). Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (Такими. — Ред.), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", — заявив Зеленський.

Очільник держави, додав, що говоритиме в Саудівській Аравії щодо переговорів зі спадковим принцом. Також під час візиту йтиметься про зниження цін на нафту.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Він зустрівся з президентом країни.

Кремль підтвердив інформацію про те, що завтра, 18 лютого, зустрінуться представники Росії та США. Перемовини відбудуться в Саудівській Аравії.