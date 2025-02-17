Соглашения, которые заключат без нашего участия, Украина не примет — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии. Наше государство не будет принимать в них участия и не будет признавать какие-либо договоренности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы государства в понедельник, 17 февраля.

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По словам Владимира Зеленского, Украина ничего не знала о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии, поэтому его визит туда никак с этим не связан. Президент также добавил, что Штаты и Россияне имеют на это право, "если у них есть двусторонние вопросы".

"Украина не будет принимать (Участия. — Ред.). Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины (Такими. — Ред.), которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — заявил Зеленский.

Глава государства, добавил, что будет говорить в Саудовской Аравии о переговорах с наследным принцем. Также во время визита речь пойдет о снижении цен на нефть.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он встретился с президентом страны.

Кремль подтвердил информацию о том, что завтра, 18 февраля, встретятся представители России и США. Переговоры состоятся в Саудовской Аравии.