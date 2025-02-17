Соглашения, которые заключат без нашего участия, Украина не примет — Зеленский

Украина не примет соглашения, заключенные без нее, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии. Наше государство не будет принимать в них участия и не будет признавать какие-либо договоренности.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы государства в понедельник, 17 февраля.
Зеленский прокомментировал переговоры США и РФ
По словам Владимира Зеленского, Украина ничего не знала о переговорах США и РФ в Саудовской Аравии, поэтому его визит туда никак с этим не связан. Президент также добавил, что Штаты и Россияне имеют на это право, "если у них есть двусторонние вопросы".
"Украина не будет принимать (Участия. — Ред.). Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины (Такими. — Ред.), которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — заявил Зеленский.
Глава государства, добавил, что будет говорить в Саудовской Аравии о переговорах с наследным принцем. Также во время визита речь пойдет о снижении цен на нефть.
Напомним, сегодня, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он встретился с президентом страны.
Кремль подтвердил информацию о том, что завтра, 18 февраля, встретятся представители России и США. Переговоры состоятся в Саудовской Аравии.
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