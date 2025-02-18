Встреча делегаций РФ и США. Фото: росСМИ

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, начались переговоры делегации Соединенных Штатов Америки и России. В сети публикуют первые кадры встречи.

Об этом сообщают росСМИ.

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Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что стороны обсуждают воссоединение в ряде экономических сфер.

"Политика Байдена подорвала доверие к доллару, а санкции помогли РФ стать более независимой", — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, диалог с администрацией Дональда Трампа якобы позволяет "показать, что политика по сдерживанию РФ провалилась".

"Прогресс в переговорах РФ и США возможен в ближайшие 2-3 месяца", — говорит глава РФПИ.

Дмитриев считает, что сейчас "США готовы слушать и понимать позицию России".

"Важно признать, что санкции ударили по США больше, чем по РФ", — сказал он.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в Госдепе США отметили, что встречу не следует рассматривать как "переговоры" по Украине.

Также россияне снова ставят требования диктатора Владимира Путина и проводят информационные кампании, направленные на дискредитацию украинской власти перед Западом.