Представители США и России начали переговоры, — росСМИ
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, начались переговоры делегации Соединенных Штатов Америки и России. В сети публикуют первые кадры встречи.
Об этом сообщают росСМИ.
Встреча представителей РФ и США
Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что стороны обсуждают воссоединение в ряде экономических сфер.
"Политика Байдена подорвала доверие к доллару, а санкции помогли РФ стать более независимой", — подчеркнул Дмитриев.
По его словам, диалог с администрацией Дональда Трампа якобы позволяет "показать, что политика по сдерживанию РФ провалилась".
"Прогресс в переговорах РФ и США возможен в ближайшие 2-3 месяца", — говорит глава РФПИ.
Дмитриев считает, что сейчас "США готовы слушать и понимать позицию России".
"Важно признать, что санкции ударили по США больше, чем по РФ", — сказал он.
Напомним, в Госдепе США отметили, что встречу не следует рассматривать как "переговоры" по Украине.
Также россияне снова ставят требования диктатора Владимира Путина и проводят информационные кампании, направленные на дискредитацию украинской власти перед Западом.
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