Росія знову дискредитує українську владу перед Заходом — деталі від ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Росіяни знову висувають вимоги диктатора Володимира Путіна та проводять інформаційні операції, спрямовані на дискредитацію української влади в очах Заходу. Активізація збіглася з підготовкою до переговорів між РФ та США в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Заяви РФ про нелегітимність влади України

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання 17 лютого повторив вимогу Путіна про те, що Україна має провести вибори до імплементації будь-яких мирних угод. Аналітики зазначають, що дипломат РФ продовжує зусилля Кремля, спрямовані на дискредитацію легітимності українського керівництва.

Крім того, подібні заяви висловили речник Кремля Дмитро Пєсков та екснардеп Віктор Медведчук. В ISW вважають, що це свідчить про відсутність у Росії намірів дотримуватися угод, підписаних із чинним урядом України.

"Очевидне небажання Кремля йти на територіальні поступки, брати на себе зобовʼязання дотримуватися будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною або залучати до цих переговорів європейських лідерів, ставить під сумнів готовність Путіна до добросовісних переговорів, які могли б привести до довгострокового миру в Україні та Європі в більш широкому розумінні", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч між американськими та російськими посадовцями, але її не слід трактувати як "переговори" щодо України.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не була поінформована про переговори в Саудівській Аравії. За його словами, Київ не визнаватиме досягнутих домовленостей.