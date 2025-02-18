Россия снова дискредитирует украинскую власть перед Западом — детали от ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Россияне снова выдвигают требования диктатора Владимира Путина и проводят информационные операции, направленные на дискредитацию украинской власти в глазах Запада. Активизация совпала с подготовкой к переговорам между РФ и США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания 17 февраля повторил требование Путина о том, что Украина должна провести выборы до имплементации любых мирных соглашений. Аналитики отмечают, что дипломат РФ продолжает усилия Кремля, направленные на дискредитацию легитимности украинского руководства.

Кроме того, подобные заявления высказали представитель Кремля Дмитрий Песков и экс-нардеп Виктор Медведчук. В ISW считают, что это свидетельствует об отсутствии у России намерений придерживаться соглашений, подписанных с действующим правительством Украины.

"Очевидное нежелание Кремля идти на территориальные уступки, брать на себя обязательства соблюдать любое будущее мирное соглашение с Украиной или привлекать к этим переговорам европейских лидеров, ставит под сомнение готовность Путина к добросовестным переговорам, которые могли бы привести к долгосрочному миру в Украине и Европе в более широком смысле", — говорится в отчете.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча между американскими и российскими чиновниками, но ее не следует трактовать как "переговоры" по Украине.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не была проинформирована о переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, Киев не будет признавать достигнутых договоренностей.