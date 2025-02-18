Зеленский предположил, что обсуждали США и Россия

Зеленский прокомментировал переговоры США и России
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Также сегодня состоялись переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.
Это прокомментировал Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.
Переговоры США и РФ
Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Россия поставила ультиматумы Украине:
- уменьшение количества ВСУ;
- признание оккупированных территорий территориями России;
- назначение пророссийского руководства государства, чтобы оно полностью было подчинено Путину.
"У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры с таким же настроением. Но они происходят между представителями РФ и США, "об Украине без Украины", — сказал президент.
Он отметил, что если Украина в самый сложный момент пошла на эти ультиматумы, то почему у США и РФ "есть такое ощущение", что сейчас мы на это пойдем.
Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.
В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.
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