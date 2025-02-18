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Зеленский прокомментировал переговоры США и России

18 февраля 2025 16:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский предположил, что обсуждали США и Россия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Также сегодня состоялись переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

Это прокомментировал Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.

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Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Россия поставила ультиматумы Украине:

  • уменьшение количества ВСУ;
  • признание оккупированных территорий территориями России;
  • назначение пророссийского руководства государства, чтобы оно полностью было подчинено Путину.

"У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры с таким же настроением. Но они происходят между представителями РФ и США, "об Украине без Украины", — сказал президент.

Он отметил, что если Украина в самый сложный момент пошла на эти ультиматумы, то почему у США и РФ "есть такое ощущение", что сейчас мы на это пойдем.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.

В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.

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