Війна в Україні - Зеленський назвав умови досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до завершення війни має стати обмін полоненими. Другим обов'язковим пунктом стане надання гарантій безпеки.

Про це український лідер заявив під час конференції.

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Зеленський підкреслив, що ці гарантії є показником сили країни та необхідні, щоб уникнути повторення війни.

Президент наголосив, що Україна не боїться вторгнення, а найбільше хвилюється за життя своїх громадян, оскільки для неї це найвища цінність.

"Це про силу країни, вони потрібні, щоб не було повтору війни, ми не боїмося вторгнення, ми боїмося жертв — бо життя для нас важливі", — сказав він.

За словами українського лідера, Європа, НАТО та США можуть надати потужні гарантії безпеки, однак від Сполучених Штатів поки що не чути чіткої підтримки членства України в НАТО.

У такій ситуації залишається лише один варіант забезпечення безпеки — сильна українська армія та присутність військ союзників на території країни, що має стати спільним рішенням для всієї Європи.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні, 18 лютого, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Того ж дня в Саудівській Аравії йдуть переговори між представниками США та Росії, зокрема і щодо закінчення війни Росії проти України.