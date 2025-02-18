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Зеленський назвав умови закінчення війни

18 лютого 2025 17:37
Анастасія Писаненко - редактор
Війна в Україні - Зеленський назвав умови досягнення миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до завершення війни має стати обмін полоненими. Другим обов'язковим пунктом стане надання гарантій безпеки. 

Про це український лідер заявив під час конференції.

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Зеленський підкреслив, що ці гарантії є показником сили країни та необхідні, щоб уникнути повторення війни.

Президент наголосив, що Україна не боїться вторгнення, а найбільше хвилюється за життя своїх громадян, оскільки для неї це найвища цінність. 

"Це про силу країни, вони потрібні, щоб не було повтору війни, ми не боїмося вторгнення, ми боїмося жертв — бо життя для нас важливі", — сказав він.

За словами українського лідера, Європа, НАТО та США можуть надати потужні гарантії безпеки, однак від Сполучених Штатів поки що не чути чіткої підтримки членства України в НАТО. 

У такій ситуації залишається лише один варіант забезпечення безпеки — сильна українська армія та присутність військ союзників на території країни, що має стати спільним рішенням для всієї Європи.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні, 18 лютого, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Того ж дня в Саудівській Аравії йдуть переговори між представниками США та Росії, зокрема і щодо закінчення війни Росії проти України.

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