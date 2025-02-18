Война в Украине - Зеленский назвал условия достижения мира

Зеленский назвал условия окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. Вторым обязательным пунктом станет предоставление гарантий безопасности.
Об этом украинский лидер заявил во время конференции.
Окончание войны не будет без гарантий безопасности
Зеленский подчеркнул, что эти гарантии являются показателем силы страны и необходимы, чтобы избежать повторения войны.
Президент подчеркнул, что Украина не боится вторжения, а больше всего волнуется за жизнь своих граждан, поскольку для нее это самая высокая ценность.
"Это о силе страны, они нужны, чтобы не было повтора войны, мы не боимся вторжения, мы боимся жертв — потому что жизни для нас важны", — сказал он.
По словам украинского лидера, Европа, НАТО и США могут предоставить мощные гарантии безопасности, однако от Соединенных Штатов пока не слышно четкой поддержки членства Украины в НАТО.
В такой ситуации остается только один вариант обеспечения безопасности — сильная украинская армия и присутствие войск союзников на территории страны, что должно стать общим решением для всей Европы.
Напомним, что Зеленский сегодня, 18 февраля, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
В тот же день в Саудовской Аравии идут переговоры между представителями США и России, в том числе и по завершению войны в Украине.
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