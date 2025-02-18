Война в Украине - Зеленский назвал условия достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. Вторым обязательным пунктом станет предоставление гарантий безопасности.

Об этом украинский лидер заявил во время конференции.

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Зеленский подчеркнул, что эти гарантии являются показателем силы страны и необходимы, чтобы избежать повторения войны.

Президент подчеркнул, что Украина не боится вторжения, а больше всего волнуется за жизнь своих граждан, поскольку для нее это самая высокая ценность.

"Это о силе страны, они нужны, чтобы не было повтора войны, мы не боимся вторжения, мы боимся жертв — потому что жизни для нас важны", — сказал он.

По словам украинского лидера, Европа, НАТО и США могут предоставить мощные гарантии безопасности, однако от Соединенных Штатов пока не слышно четкой поддержки членства Украины в НАТО.

В такой ситуации остается только один вариант обеспечения безопасности — сильная украинская армия и присутствие войск союзников на территории страны, что должно стать общим решением для всей Европы.

Напомним, что Зеленский сегодня, 18 февраля, встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

В тот же день в Саудовской Аравии идут переговоры между представителями США и России, в том числе и по завершению войны в Украине.