Візит Зеленського у Туреччину — про що говоритиме з Ердоганом

Зеленський із дружиною прибув до Туреччини — мета візиту
У понеділок, 17 лютого, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Туреччини. Головна мета візиту — зустріч із лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
Коротке відео зустрічі української делегації в аеропорту глава держави опублікував у Facebook.
Візит Зеленського у Туреччину
За словами Зеленського, серед ключових тем зустрічі — питання обміну полоненими та продовольча безпека.
"Офіційний візит до Туреччини. Зустрічі з президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки", — зазначив президент.
Глава держави додав, що перша леді України під час візиту до Туреччини займатиметься освітньою та культурною дипломатією.
Зазначимо, що зустріч Володимира Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться 18 лютого. Того ж дня в Саудівській Аравії пройдуть переговори між представниками США та Росії, зокрема і щодо українського питання.
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