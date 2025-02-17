Візит Зеленського у Туреччину — про що говоритиме з Ердоганом

Перша леді Олена Зеленська та Президент України Володимир Зеленський прибули з візитом до Туреччини. Фото: скриншот

У понеділок, 17 лютого, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Туреччини. Головна мета візиту — зустріч із лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Коротке відео зустрічі української делегації в аеропорту глава держави опублікував у Facebook.

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За словами Зеленського, серед ключових тем зустрічі — питання обміну полоненими та продовольча безпека.

"Офіційний візит до Туреччини. Зустрічі з президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган. Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки", — зазначив президент.

Глава держави додав, що перша леді України під час візиту до Туреччини займатиметься освітньою та культурною дипломатією.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Зазначимо, що зустріч Володимира Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться 18 лютого. Того ж дня в Саудівській Аравії пройдуть переговори між представниками США та Росії, зокрема і щодо українського питання.