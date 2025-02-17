Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Туреччині — мета візиту

Президент України Володимир Зеленський та голова Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Того ж дня в Саудівській Аравії відбудуться перемовини між США та Росією.

Про зустріч із Зеленським повідомив директор з комунікацій Ердогана Фахреттін Алтун в X у понеділок, 17 лютого.

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"18 лютого у президентському комплексі відбудеться зустріч Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає нашу країну з офіційним візитом на його запрошення", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що під час зустрічі лідери країн розглянуть стратегічне партнерство в усіх аспектах, а також обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці.

Також Зеленський і Ердоган обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших глобальних питань.

Зазначимо, що завтра також відбудеться зустріч делегацій США та Росії в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Скриншот допису Алтуна

Нагадаємо, 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч американської та російської делегацій щодо війни в Україні.

Також NBC News назвало чиновників США, які поїдуть на перемовини з Росією. Це держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Уолтц і спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф.