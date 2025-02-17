Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции - цель визита

Зеленский встретится с Эрдоганом в день переговоров США и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день в Саудовской Аравии состоятся переговоры между США и Россией.
О встрече с Зеленским сообщил директор по коммуникациям Эрдогана Фахреттин Алтун в X в понедельник, 17 февраля.
Встреча Зеленского и Эрдогана 18 февраля
"18 февраля в президентском комплексе состоится встреча Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению", — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время встречи лидеры стран рассмотрят стратегическое партнерство во всех аспектах, а также обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.
Также Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями относительно последних событий в Украине и других глобальных вопросов.
Отметим, что завтра также состоится встреча делегаций США и России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча американской и российской делегаций по войне в Украине.
Также NBC News назвало чиновников США, которые поедут на переговоры с Россией. Это госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
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