Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции - цель визита

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день в Саудовской Аравии состоятся переговоры между США и Россией.

О встрече с Зеленским сообщил директор по коммуникациям Эрдогана Фахреттин Алтун в X в понедельник, 17 февраля.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Эрдогана 18 февраля

"18 февраля в президентском комплексе состоится встреча Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который посетит нашу страну с официальным визитом по его приглашению", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время встречи лидеры стран рассмотрят стратегическое партнерство во всех аспектах, а также обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.

Также Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями относительно последних событий в Украине и других глобальных вопросов.

Отметим, что завтра также состоится встреча делегаций США и России в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Скриншот поста Алтуна

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча американской и российской делегаций по войне в Украине.

Также NBC News назвало чиновников США, которые поедут на переговоры с Россией. Это госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.