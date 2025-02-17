Визит Зеленского в Турцию — о чем будет говорить с Эрдоганом

Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский прибыли с визитом в Турцию. Фото: скриншот

В понедельник, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Турцию. Главная цель визита — встреча с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Короткое видео встречи украинской делегации в аэропорту глава государства опубликовал в Facebook.

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По словам Зеленского, среди ключевых тем встречи — вопросы обмена пленными и продовольственная безопасность.

"Официальный визит в Турцию. Встречи с президентом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган. Вопрос обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопрос продовольственной безопасности", — отметил президент.

Глава государства добавил, что первая леди Украины во время визита в Турцию будет заниматься образовательной и культурной дипломатией.

Сообщение Зеленского в Facebook

Отметим, что встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится 18 февраля. В тот же день в Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями США и России, в том числе и по украинскому вопросу.