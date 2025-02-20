Річниця окупації Криму — як Росія порушує права людини та завдає екологічної шкоди пів острову

Кримські татари на протестах. Ілюстративне фото: УНІАН

Одинадцять років тому усупереч міжнародному праву Російська Федерація окупувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Ця спричинило загрозу міжнародній безпеці, завдало екологічної шкоди та обмежило основоположні права людини.

Новини.LIVE зібрали інформацію про річницю окупації Криму та її наслідки.

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Порушення прав людини та шкода довкіллю

Під владою окупантів мешканці Криму зазнають систематичних порушень прав людини. Вони позбавлені права на безпечне життя, свободу пересування, віросповідання та власність. Окупаційна адміністрація примусово призиває кримчан до лав російських збройних сил, а відмова від служби карається кримінальним переслідуванням.

Особливого тиску зазнає корінний народ півострова — кримські татари. Російська влада проводить проти них репресії, фабрикує кримінальні справи та виносить активістам вироки з тривалими тюремними термінами за їхню громадянську позицію.

Окрім цього, окупанти мілітаризують дітей, примушуючи їх брати участь у заходах на військову тематику. Українським громадянам заборонено володіти землею в прибережних районах, а релігійні громади зазнають утисків — українські церкви були закриті, в мечетях постійно проводять обшуки, а вірян переслідують.

Російська окупаційна адміністрація також завдає шкоди довкіллю. Через її дії забруднюється Чорне море, погіршується водозабезпечення та загострюються інші екологічні проблеми.

Факти порушень прав людини в Криму регулярно фіксуються та передаються до міжнародних організацій, зокрема Ради ООН з прав людини та ОБСЄ. Світова спільнота однозначно засуджує незаконну анексію півострова та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, 18 грудня сенат Чехії офіційно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія жорстоко катує незаконно ув'язнених кримських татар.