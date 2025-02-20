Годовщина оккупации Крыма — как Россия нарушает права человека и наносит экологический ущерб полуострову

Крымские татары на протестах. Иллюстративное фото: УНИАН

Одиннадцать лет назад вопреки международному праву Российская Федерация оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь. Это повлекло угрозу международной безопасности, нанесло экологический ущерб и ограничило основополагающие права человека.

Новини.LIVE собрали информацию о годовщине оккупации Крыма и ее последствиях.

Читайте также:

Нарушение прав человека и вред окружающей среде

Под властью оккупантов жители Крыма подвергаются систематическим нарушениям прав человека. Они лишены права на безопасную жизнь, свободу передвижения, вероисповедания и собственность. Оккупационная администрация принудительно призывает крымчан в ряды российских вооруженных сил, а отказ от службы карается уголовным преследованием.

Особое давление испытывает коренной народ полуострова — крымские татары. Российские власти проводят против них репрессии, фабрикуют уголовные дела и выносят активистам приговоры с длительными тюремными сроками за их гражданскую позицию.

Кроме этого, оккупанты милитаризируют детей, заставляя их участвовать в мероприятиях на военную тематику. Украинским гражданам запрещено владеть землей в прибрежных районах, а религиозные общины подвергаются притеснениям — украинские церкви были закрыты, в мечетях постоянно проводят обыски, а верующих преследуют.

Российская оккупационная администрация также наносит вред окружающей среде. Из-за ее действий загрязняется Черное море, ухудшается водоснабжение и обостряются другие экологические проблемы.

Факты нарушений прав человека в Крыму регулярно фиксируются и передаются в международные организации, в частности Совету ООН по правам человека и ОБСЕ. Мировое сообщество однозначно осуждает незаконную аннексию полуострова и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

Напомним, 18 декабря сенат Чехии официально признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия жестоко пытает незаконно заключенных крымских татар.