Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Слухання на засіданні. Фото: Марія Мезенцева

Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Відповідне рішення було ухвалено в середу, 18 грудня.

Про це повідомила глава української делегації до ПАРЄ Марія Мезенцева, зазначивши, що голосування в Сенаті відбулося одноголосно.

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Засідання Сенату. Фото: Марія Мезенцева

За даними офіційного сайту Сенату, на засіданні були присутні 76 сенаторів, з яких 70 проголосували "за", четверо утрималися і жоден не висловився проти.

Результати голосування. Фото: Марія Мезенцева

Символічним моментом стала промова Мустафи Джемілєва, під час якої сенатори аплодували стоячи, демонструючи солідарність із кримськотатарським народом.

Повідомлення Марії Мезенцевої

Нагадаємо, у жовтні Естонія визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноциду.

А влітку, у липні 2024 року, за аналогічне рішення проголосувала Польща.