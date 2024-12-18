Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Чехія підтримала кримських татар — депортацію визнано геноцидом
Сенат Чехії визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду. Відповідне рішення було ухвалено в середу, 18 грудня.
Про це повідомила глава української делегації до ПАРЄ Марія Мезенцева, зазначивши, що голосування в Сенаті відбулося одноголосно.
У Чехії визнали депортацію кримських татар актом геноциду
За даними офіційного сайту Сенату, на засіданні були присутні 76 сенаторів, з яких 70 проголосували "за", четверо утрималися і жоден не висловився проти.
Символічним моментом стала промова Мустафи Джемілєва, під час якої сенатори аплодували стоячи, демонструючи солідарність із кримськотатарським народом.
Нагадаємо, у жовтні Естонія визнала депортацію кримськотатарського народу актом геноциду.
А влітку, у липні 2024 року, за аналогічне рішення проголосувала Польща.
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