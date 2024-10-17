Естонія визнали, що депортація кримських татар у 1944 році була геноцидом

Парламент Естонської Республіки. Фото: err.ee

Естонія визнала, що депортація кримських татар у 1944 році була актом геноциду з боку радянської влади. Відповідну заяву підтримали 83 депутати Рійгікогу (парламенту Естонської Республіки, — Ред.).

Про це в середу, 16 жовтня, повідомили на сайті естонського парламенту.

Читайте також:

Що відомо про визнання Естонією геноциду кримських татар

Заява, яку ухвалив Рійгікогу, засуджує масове знищення кримських татар і їх примусову депортацію із Кримського пів острова. У документі зазначається, що після окупації Криму Росія продовжила політику геноциду, позбавляючи кримськотатарський народ його ідентичності, зокрема рідної мови. Депутати Рійгікогу закликають міжнародну спільноту реагувати на систематичні затримання, тортури, викрадення в тимчасово окупованому Криму та продовжувати засуджувати окупацію Криму Росією.

"Естонія підтверджує свою підтримку України та постійно бере активну участь на всіх рівнях Кримської платформи, демонструючи свою незмінну позицію щодо відновлення територіальної цілісності нашої держави", — повідомили у представництві Президента України в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, росіяни жорстоко катують незаконно ув'язнених Сервера Зекір’яєва та Рустема Османова. За словами уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця, адміністрація колонії навмисно створює для кримських татар нестерпні умови.

Також ми повідомляли, що в липні Сейм Польщі визнав депортацію кримських татар геноцидом. За ухвалу відповідної постанови було понад 400 голосів.