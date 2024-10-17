Эстония признала, что депортация крымских татар в 1944 году была геноцидом

Парламент Эстонской Республики. Фото: err.ee

Эстония признала, что депортация крымских татар в 1944 году была актом геноцида со стороны советской власти. Соответствующее заявление поддержали 83 депутата Ри́йгикогу (парламента Эстонской Республики — Ред.).

Об этом в среду, 16 октября, сообщили на сайте эстонского парламента.

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Заявление, принятое Ри́йгикогу, осуждает массовое уничтожение крымских татар и их принудительную депортацию с Крымского полуострова. В документе отмечается, что после оккупации Крыма Россия продолжила политику геноцида, лишая крымскотатарский народ его идентичности, в частности родного языка. Депутаты Рийгикогу призывают международное сообщество реагировать на систематические задержания, пытки, похищения во временно оккупированном Крыму и продолжать осуждать оккупацию Крыма Россией.

"Эстония подтверждает свою поддержку Украины и постоянно активно участвует на всех уровнях Крымской платформы, демонстрируя свою неизменную позицию по восстановлению территориальной целостности нашего государства", — сообщили в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Напомним, россияне жестоко пытают незаконно заключенных Сервера Зекирьяева и Рустема Османова. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, администрация колонии намеренно создает для крымских татар невыносимые условия.

Также мы сообщали, что в июле Сейм Польши признал депортацию крымских татар геноцидом. За принятие соответствующего постановления было более 400 голосов.