Сенат Чехии признал депортацию крымских татар геноцидом

Слушание на заседании. Фото: Мария Мезенцева

Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Соответствующее решение было принято в среду, 18 декабря.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, отметив, что голосование в Сенате состоялось единогласно.

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Заседание Сената Фото: Мария Мезенцева

По данным официального сайта Сената, на заседании присутствовало 76 сенаторов, из которых 70 проголосовали "за", четверо воздержались и ни один не высказался против.

Результаты голосования. Фото: Мария Мезенцева

Символическим моментом стала речь Мустафы Джемилева, во время которой сенаторы аплодировали стоя, демонстрируя солидарность с крымскотатарским народом.

Сообщение Марии Мезенцевой

Напомним, в октябре Эстония признала депортацию крымскотатарского народа актом геноцида.

А летом в июле 2024 года за аналогичное решение проголосовала Польша.