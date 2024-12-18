Сенат Чехии признал депортацию крымских татар геноцидом

Чехия поддержала крымских татар — депортация признана геноцидом
Сенат Чехии признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Соответствующее решение было принято в среду, 18 декабря.
Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, отметив, что голосование в Сенате состоялось единогласно.
В Чехии признали депортацию крымских татар актом геноцида
По данным официального сайта Сената, на заседании присутствовало 76 сенаторов, из которых 70 проголосовали "за", четверо воздержались и ни один не высказался против.
Символическим моментом стала речь Мустафы Джемилева, во время которой сенаторы аплодировали стоя, демонстрируя солидарность с крымскотатарским народом.
Напомним, в октябре Эстония признала депортацию крымскотатарского народа актом геноцида.
А летом в июле 2024 года за аналогичное решение проголосовала Польша.
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