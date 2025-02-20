День памяти Небесной Сотни — Зеленский высказался о борьбе за независимость

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с Днем Героев Небесной Сотни, отметив значение их подвига для свободы и независимости государства. Также он обратился к украинцам.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram.

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По его словам, 20 февраля — это день памяти тех, кто сознательно сделал выбор в пользу свободной, сильной и европейской Украины. Они отдали свои жизни, чтобы защитить право украинского народа жить в собственном государстве, без диктата извне.

Президент также напомнил, что именно в эти дни 2014 года Россия начала реализацию своего агрессивного плана, осуществив первые шаги к оккупации Крыма. Путин воспользовался моментом, когда в Киеве проливалась кровь протестующих, и нанес еще один удар — циничный и коварный. С тех пор мир столкнулся с новой реальностью.

Президент завершил свое обращение словами о вечном уважении к Героям Небесной Сотни и благодарности всем, кто стоял и стоит на защите независимости страны.

"Именно в эти дни 2014 года Россия выбрала войну — начала первые шаги к оккупации Крыма. Пока в Киеве убивали людей, а люди защищали свою свободу, Путин решил нанести еще один удар — очень подлый. С тех пор мир живет в новой реальности, когда Россия пытается обмануть всех. И очень важно не поддаваться, быть вместе. Очень важно поддерживать тех, кто защищает свободу. Вечное уважение Героям Небесной Сотни. Вечная благодарность всем нашим смелым украинцам и украинкам, которые боролись за Украину и ее независимость", — написал Владимир Зеленский.

Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 11 лет назад, 20 февраля, Россия оккупировала Автономную республику Крым.

Тем временем президент США Дональд Трамп назвал потери России и Украины во время войны и обвинил Зеленского.

В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал тезисы о переговорах о войне в Украине без участия самой Украины.