День пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого — що це за день та яке значення

Сутички між учасниками мітингу проти дій влади та правоохоронцями на вулиці Грушевського в Києві у середу, 22 січня 2014 р. Фото: УНІАН

День пам’яті Героїв Небесної Сотні в Україні відзначається щороку 20 лютого. Ця дата встановлена указом президента у 2015 році вшануванням подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті загиблих активістів.

Новини.LIVE розповість більше про цей трагічний день, чому він має таку назву та як вплинув на подальший розвиток подій в Україні.

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Чому День пам'яті Героїв Небесної Сотні вшановують саме 20 лютого

20 лютого 2014 року стало однією з найтрагічніших дат в історії сучасної України. Саме цього дня під час масових протестів на Майдані Незалежності в Києві відбулися наймасовіші розстріли мирних протестувальників.

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Снайпери відкрили вогонь по активістах, які вимагали змін у країні, боротьби з корупцією та європейського шляху розвитку. Загалом у період з 18 по 20 лютого загинуло понад 100 осіб, яких згодом назвали Небесною Сотнею.

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Героями Небесної Сотні стали звичайні люди – студенти, робітники, підприємці, науковці, митці, військові, які вийшли на протест проти диктатури. Вони боролися за ідеали свободи, демократії та справедливості.

Сутички між учасниками мітингу проти дій влади та правоохоронцями на вулиці Грушевського в Києві, у середу, 22 січня 2014 р. Фото: УНІАН

Щороку 20 лютого в Україні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання, церемонії покладання квітів та запалення лампадок у пам'ять про загиблих. На місці подій Майдану створено Національний меморіал Героїв Небесної Сотні, де люди можуть вшанувати їхній подвиг.

Люди кладуть квіти та лампадки загиблим Героям Небесної Сотні. Фото: УНІАН

День пам’яті Героїв Небесної Сотні нагадує українцям про важливість боротьби за свободу, права людини та незалежність. Це день шани тим, хто пожертвував своїм життям заради майбутнього України.

Нагадаємо, в Україні постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їхніх сімей нараховують спеціальні виплати.