День памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля — что это за день и какое значение

Стычки между участниками митинга против действий власти и правоохранителями на улице Грушевского в Киеве в среду, 22 января 2014 г. Фото: УНИАН

День памяти Героев Небесной Сотни в Украине отмечается ежегодно 20 февраля. Эта дата установлена указом президента в 2015 году чествованием подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти погибших активистов.

Новини.LIVE расскажет больше об этом трагическом дне, почему он имеет такое название и как повлиял на дальнейшее развитие событий в Украине.

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Почему День памяти Героев Небесной Сотни чествуют именно 20 февраля

20 февраля 2014 года стало одной из самых трагических дат в истории современной Украины. Именно в этот день во время массовых протестов на Майдане Независимости в Киеве состоялись массовые расстрелы мирных протестующих.

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Снайперы открыли огонь по активистам, которые требовали изменений в стране, борьбы с коррупцией и европейского пути развития. Всего в период с 18 по 20 февраля погибло более 100 человек, которых впоследствии назвали Небесной Сотней.

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Героями Небесной Сотни стали обычные люди — студенты, рабочие, предприниматели, ученые, художники, военные, которые вышли на протест против диктатуры. Они боролись за идеалы свободы, демократии и справедливости.

Столкновения между участниками митинга против действий власти и правоохранителями на улице Грушевского в Киеве, в среду, 22 января 2014 г. Фото: УНИАН

Ежегодно 20 февраля в Украине проходят мемориальные мероприятия, минуты молчания, церемонии возложения цветов и зажжения лампадок в память о погибших. На месте событий Майдана создан Национальный мемориал Героев Небесной Сотни, где люди могут почтить их подвиг.

Люди кладут цветы и лампадки погибшим Героям Небесной Сотни. Фото: УНИАН

День памяти Героев Небесной Сотни напоминает украинцам о важности борьбы за свободу, права человека и независимость. Это день уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего Украины.

Напомним, в Украине пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам их семей начисляют специальные выплаты.