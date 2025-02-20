За словами Трампа, Росія втратила в Україні 900 тисяч людей, а Україна зірвала угоду про рідкоземельні метали

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп виступаючи на саміті Proirity Institute FII у Маямі-Біч назвав втрати Росії та України у цій війні. Він також знову звинуватив Україну у відмові підписати угоду з рідкоземельних металів.

Про це повідомляють Новини.LIVE, які транслюють виступ Трампа.

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За словами американського президента, Росія втратила 900 тисяч осіб, Україна — 700 тисяч. Він заявив, що Володимир Зеленський "зробив жахливу роботу, а його країна розтрощена".

"Ми чітко можемо побачити через супутники багато тіл на полі бою. Це жахливо. Мільйони людей загинули без потреби", — заявив Трамп.

Про зрив угоди з рідкоземельних металів

Також президент США торкнувся теми договору про рідкоземельні метали. Він заявив, що Україна порушила домовленності. Трамп також зазначив, що Європа витратила значно менше Штатів, але гарантувала собі повернення коштів, адже дала їх в кредит.

"США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Вони дали свої гроші в кредит, а США роздає гроші на право і наліво. Чому про це мовчав Байден? Чому не вимагав рівності витрат? Ми віддали 350 мільярдів доларів, а Європа віддала гроші в кредит", — заявив Трамп.

Раніше ми повідомляли, що колишній віцепрезидент США, республіканець Майк Пенс, який приїжджав в Україну з підтримкою, жорстко відповів Трампу на його звинувачення України в початку війни. Пенс назвав справжнього винуватця вторгнення.

Також повідомлялось, що Білий дім опублікував у соцмережах фейкову обкладинку у стилі журналу Time, що зображує Дональда Трампа у короні з підписом "Хай живе король!". Все більше критиків в США звинувачують Трампа та його адміністрацію в деспотизмі.