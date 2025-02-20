У адміністрації Трампа вважають, що він врятував Нью-Йорк та не проти, щоб він став монархом

Портрет Трампа в короні. Фото: Білий дім

Білий дім опублікував у соцмережах фейкову обкладинку у стилі журналу Time, що зображує Дональда Трампа у короні з підписом "Хай живе король!". Все більше критиків в США звинувачують Трампа та його адміністрацію в деспотизмі.

Фото з фейковою обкладинкою дійсно опубліковано на офіційному акаунті Білого дому в соцмережі Ілона Маска X.

Читайте також:

Чому Трампа вирішили "коронувати"

Фейкова обкладинка в стилі журналу Time. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням, Трампа визнали "королем" за те, що він видав скасував указ влади Нью-Йорка про платний в'їзд до Мангеттена, який страждав від заторів. В повідомленні Білого дому вказується, що тепер "Плата за в'їзд скасована, Мангеттен та Нью-Йорк врятовано. Слава королю!".

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокул з демократичної партії відповіла на спробу федерального уряду скасувати указ у заяві в середу. "Ми — країна законів, а не правителів", — написала вона і заявила, що програму справляння плати хочуть зберегти.

"Побачимось у суді", — резюмувала Хочул.

Критика деспотизму Трампа

Таке залицяння адміністрації Білого дому до свого шефа вже викликало подив у ряду ЗМІ. Наприклад, поважне видання Rolling Stone пише наступне.

"У міру того, як Дональд Трамп намагається консолідувати владу у виконавчій гілці влади, його заяви про деспотизм стають дедалі яснішими".

Фото президента США Дональда Трампа в короні є останнім у низці заяв та юридичних дій Трампа та його команди, які вказують на переконання, що президент має абсолютну — якщо не монархічну — владу над федеральним урядом.

У вівторок Трамп підписав указ, в якому йдеться, що він і його генеральний прокурор мають вищі повноваження "тлумачити закон для виконавчої влади", а також надає президенту та виконавчій владі контроль над незалежними агентствами.

На пресконференції, на якій було оголошено директиву, секретар апарату Білого дому Вілл Шарф заявив журналістам, що указ "відновить давню норму, згідно з якою лише президент чи генеральний прокурор можуть говорити від імені Сполучених Штатів, висловлюючи думку про те, що таке закон".

Напередодні ввечері під час спільного інтерв'ю з Трампом на Fox News глава DOGE Ілон Маск заявив Шону Хенніті, що "справжня демократія — це можливість Трампа робити все, що він захоче, незалежно від Конституції, оскільки американці проголосували за нього на президентських виборах".

"Якщо воля президента не виконується, а президент є представником народу, це означає, що воля народу не виконується", — сказав Маск.

Нагадаємо, лідери та авторитетні політики європейських країн підтримали президента України Володимира Зеленського після того, як очільник Білого дому Дональд Трамп назвав його "диктатором без виборів".

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, оскільки Зеленський нібито має підтримку лише на рівні 4%.