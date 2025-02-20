В администрации Трампа считают, что он спас Нью-Йорк и не против, чтобы он стал монархом

Портрет Трампа в короне. Фото: Белый дом

Белый дом опубликовал в соцсетях фейковую обложку в стиле журнала Time, изображающую Дональда Трампа в короне с подписью "Да здравствует король!". Все больше критиков в США обвиняют Трампа и его администрацию в деспотизме.

Фото с фейковой обложкой действительно опубликовано на официальном аккаунте Белого дома в соцсети Илона Маска X.

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Фейковая обложка в стиле журнала Time. Фото: Скриншот

Согласно сообщению, Трампа признали "королем" за то, что он отменил указ властей Нью-Йорка о платном въезде в Манхэттен, который страдал от пробок. В сообщении Белого дома указывается, что теперь "Плата за въезд отменена, Манхэттен и Нью-Йорк спасены. Слава королю!".

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул из демократической партии ответила на попытку федерального правительства отменить указ в заявлении в среду. "Мы — страна законов, а не правителей", — написала она и заявила, что программу взимания платы хотят сохранить. "Увидимся в суде", — резюмировала Хочул.

Критика деспотизма Трампа

Такое ухаживание администрации Белого дома к своему шефу уже вызвало недоумение у ряда СМИ. Например, уважаемое издание Rolling Stone пишет следующее.

"По мере того, как Дональд Трамп пытается консолидировать власть в исполнительной ветви власти, его заявления о деспотизме становятся все яснее".

Фото президента США Дональда Трампа в короне является последним в ряде заявлений и юридических действий Трампа и его команды, которые указывают на убеждение, что президент имеет абсолютную - если не монархическую - власть над федеральным правительством.

Во вторник Трамп подписал указ, в котором говорится, что он и его генеральный прокурор имеют высшие полномочия "толковать закон для исполнительной власти", а также предоставляет президенту и исполнительной власти контроль над независимыми агентствами.

На пресс-конференции, на которой была объявлена директива, секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф заявил журналистам, что указ "восстановит давнюю норму, согласно которой только президент или генеральный прокурор могут говорить от имени Соединенных Штатов, выражая мнение о том, что такое закон".

Накануне вечером во время совместного интервью с Трампом на Fox News глава DOGE Илон Маск заявил Шону Хеннити, что "настоящая демократия — это возможность Трампа делать все, что он захочет, независимо от Конституции, поскольку американцы проголосовали за него на президентских выборах".

"Если воля президента не выполняется, а президент является представителем народа, это означает, что воля народа не выполняется", — сказал Маск.

Напомним, лидеры и авторитетные политики европейских стран поддержали президента Украины Владимира Зеленского после того, как глава Белого дома Дональд Трамп назвал его "диктатором без выборов".

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, поскольку Зеленский якобы имеет поддержку лишь на уровне 4%.