Європейські лідери відреагували на слова Трампа про Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АрміяІнформ

Лідери та авторитетні політики європейських країн підтримали Президента України Володимира Зеленського після того, як очільник Білого дому Дональд Трамп назвав його "диктатором без виборів". Вони нагадали, що жорстоку загарбницьку війну розпочав російський диктатор Володимир Путін.

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Лідери Європи підтримали Зеленського

Зокрема, президент Фінляндії Александр Стубб відкинув слова Трампа і заявив, що його держава "підтримує українську Конституцію та демократично обраного президента Володимира Зеленського".

"Загарбницьку війну розпочали винятково Росія і президент Путін. Наша робота полягає в тому, щоб обговорити з Трампом наслідки, якщо Путін отримає те, чого хоче", — нагадав Стубб.

Його підтримав премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який вважає висловлювання Трампа "глибоко несправедливим". Стьоре зазначив, що Зеленський "є обраним президентом зі значною більшістю". Цю позицію підтримали й інші норвезькі політики.

Інші слова на підтримку Зеленського

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав коментарі Трампа "неправильними й небезпечними".

"Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського... Те, що чергові вибори не можуть проводитися під час війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства. Ніхто не повинен стверджувати протилежне", — сказав він.

Один з найбільших союзників України, президент Чехії Петр Павел, заявив, що "щоб назвати президента такої країни диктатором, потрібна велика частка цинізму".

"Яку цінність мали б вибори у країні, яка три роки захищалася від агресії з боку сусідньої ядерної держави? Як організувати вибори, коли пʼята частина території окупована, а вся країна під щоденними обстрілами?" — написав чеський лідер.

Голова опозиційної Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох написала, що "Зеленський не є диктатором — він демократично обраний лідер України, який мужньо протистояв незаконному вторгненню Путіна".

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, оскільки Зеленський нібито має підтримку лише на рівні 4%.

Зі свого боку, Зеленський висловився стосовно заяв Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За словами глави держави, результати опитування показують, що йому довіряють 57% громадян.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення політикою українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав його "диктатором без виборів".