Трамп розкритикував Зеленського - що відомо

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення політикою українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав його "диктатором без виборів".

Про це Трамп написав у Truth Social.

"Подумайте тільки, скромний успішний комік Володимир Зеленський умовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе залагодити", — написав президент США.

Допис Трампа. Фото: скріншот

Дональд Трамп заявив, що США витратили на допомогу Україні на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. За його словами, європейські кошти були захищені гарантіями, тоді як Сполучені Штати нібито не отримають нічого назад.

Трамп зазначив, що війна Росії проти України "набагато важливіша для Європи", ніж для США, оскільки Америку та Росію розділяє океан.

"На додачу до всього, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому послали, "пропала". Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, що в нього добре виходить, — це грати з Байденом "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни", — пише президент США.

Трамп стверджує, що США вже успішно ведуть переговори з Росією щодо припинення війни. За його словами, "Байден ніколи не намагався, а Європа не змогла досягти миру".

"Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована, а мільйони людей загинули без нагальної потреби — і так триває", — додав американський лідер.

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяву президента США Трампа про нібито низький рейтинг українського лідера Володимира Зеленського та необхідність виборів. На його думку, коментар Трампа мав "шокувати європейців і спонукати їх до дій".