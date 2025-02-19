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Джонсон різко відреагував на заяви Трампа про рейтинг Зеленського

19 лютого 2025 17:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Джонсон гостро відреагував на резонанс щодо рейтингу Зеленського
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про нібито низький рейтинг українського лідера Володимира Зеленського та необхідність виборів. На його думку, коментар Трампа мав "шокувати європейців і спонукати їх до дій".

Про це Джонсон написав в X у середу, 19 лютого.

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"Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік", — зазначив Джонсон.

Він зауважив, що звичайно, і підтримка Зеленського серед українців також не 4% та насправді вона приблизно така ж, як і у Трампа. 

За словами політика, заяви американського президента "не мають на меті бути історично точними, а мають шокувати європейців і спонукати їх до дій". Джонсон вважає, що таким чином США спонукають використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться переважно в Бельгії.

"Це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку", — додав він.

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Скриншот допису Джонсона

Раніше Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

У відповідь український лідер зазначив, що за даними опитування КМІС, його підтримують 57% українців.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Україні потрібні патрони, а не бюлетені. Він зауважив, що вибори під час війни за законом неможливі.

Володимир Зеленський вибори рейтинг Дональд Трамп Борис Джонсон політики
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