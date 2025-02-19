Джонсон остро отреагировал на резонанс относительно рейтинга Зеленского

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского и необходимости выборов. По его мнению, комментарий Трампа должен был "шокировать европейцев и побудить их к действиям".

Об этом Джонсон написал в X в среду, 19 февраля.

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"Конечно, страна, которая подвергается насильственному вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год", — отметил Джонсон.

Он отметил, что конечно, и поддержка Зеленского среди украинцев также не 4% и на самом деле она примерно такая же, как и у Трампа.

По словам политика, заявления американского президента "не имеют целью быть исторически точными, а должны шокировать европейцев и побудить их к действиям". Джонсон считает, что таким образом США побуждают использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые находятся преимущественно в Бельгии.

"Это деньги, которые могут и должны быть использованы для выплат Украине и компенсации США за их поддержку", — добавил он.

Скриншот поста Джонсона

Ранее Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

В ответ украинский лидер отметил, что по данным опроса КМИС, его поддерживают 57% украинцев.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что Украине нужны патроны, а не бюллетени. Он отметил, что выборы во время войны по закону невозможны.