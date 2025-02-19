Стефанчук висловився щодо проведення виборів під час війни

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба парламенту

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловився стосовно проведення виборів під час війни. Він зазначив, що Україні потрібні патрони, а не бюлетені.

Про це Стефанчук написав у Facebook у середу, 19 лютого.

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Вибори під час війни

"Коли лунають заяви про необхідність виборів під час повномасштабної війни, варто розібратися: це реальна можливість чи черговий інструмент дестабілізації України?", — зазначив Стефанчук.

Він зауважив, що чинний Президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах та сьогодні очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя українців.

Голова парламенту запевнив, що демократичні вибори відбудуться та пройдуть за законами України. Водночас росіяни не можуть і не будуть нам нічого диктувати, а Україна не копіюватиме їхні практики, де "переможець" відомий ще до самого голосування.

"Росія ніколи не була за мир – вона завжди прикривала агресію псевдо-миротворчістю. Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через "переговори", які мають лише закріпити досягнуте силою", — наголосив Стефанчук.

Він додав, що Україна не відмовляється від демократії, але вибори можливі лише після закінчення воєнного стану, що передбачено законом.

Скриншот допису Стефанчука

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібно провести вибори, а Зеленський нібито має популярність на рівні лише 4%.

У відповідь на це український лідер зазначив, що дані опитувань свідчать про довіру 57% громадян.