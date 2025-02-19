Стефанчук высказался о проведении выборов во время войны

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба парламента

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук высказался относительно проведения выборов во время войны. Он отметил, что Украине нужны патроны, а не бюллетени.

Об этом Стефанчук написал в Facebook в среду, 19 февраля.

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Выборы во время войны

"Когда звучат заявления о необходимости выборов во время полномасштабной войны, стоит разобраться: это реальная возможность или очередной инструмент дестабилизации Украины?" — отметил Стефанчук.

Он отметил, что действующий Президент Украины Владимир Зеленский был избран на демократических выборах и сегодня возглавляет борьбу за свободу, независимость и жизнь украинцев.

Глава парламента заверил, что демократические выборы состоятся и пройдут по законам Украины. Вместе с тем россияне не могут и не будут нам ничего диктовать, а Украина не будет копировать их практики, где "победитель" известен еще до самого голосования.

"Россия никогда не была за мир — она всегда прикрывала агрессию псевдо-миротворчеством. Ее сценарий неизменен: сначала оккупация, затем давление через "переговоры", которые должны лишь закрепить достигнутое силой", — подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что Украина не отказывается от демократии, но выборы возможны только после окончания военного положения, что предусмотрено законом.

Скриншот поста Стефанчука

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, а Зеленский якобы имеет популярность на уровне всего 4%.

В ответ на это украинский лидер отметил, что данные опросов свидетельствуют о доверии 57% граждан.