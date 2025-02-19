Трамп раскритиковал Зеленского - что известно

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство политикой украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал его "диктатором без выборов".

Об этом Трамп написал в Truth Social.

"Подумайте только, скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет уладить", — написал президент США.

Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявил, что США потратили на помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. По его словам, европейские средства были защищены гарантиями, тогда как Соединенные Штаты якобы не получат ничего обратно.

Трамп отметил, что война России против Украины "гораздо важнее для Европы", чем для США, поскольку Америку и Россию разделяет океан.

"Вдобавок ко всему, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему послали, "пропала". Он отказывается от выборов, занимает очень низкие позиции в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, — это играть с Байденом "как на скрипке". Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", — пишет президент США.

Трамп утверждает, что США уже успешно ведут переговоры с Россией о прекращении войны. По его словам, "Байден никогда не пытался, а Европа не смогла достичь мира".

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, а миллионы людей погибли без необходимости — и так продолжается", — добавил американский лидер.

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление президента США Трампа о якобы низком рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского и необходимости выборов. По его мнению, комментарий Трампа должен был "шокировать европейцев и побудить их к действиям".