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Республіканець жорстко відповів Трампу — хто винен у війні

20 лютого 2025 02:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За словами Майка Пенса, тільки Росія винувата у війні, а через її агресію в Україні постраждали сотні тисяч людей
Володимир Зеленський та Майк Пенс у Києві. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Колишній віцепрезидент США, республіканець Майк Пенс, який приїжджав в Україну з підтримкою, жорстко відповів Трампу на його звинувачення України в початку війни. Пенс назвав справжнього винуватця вторгнення. 

Про це віцепрезидент США написав у соцмережі X.

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Повідомлення Майка Пенса

Республіканець чітко дав зрозуміти, що не підтримує висловлювань Трампа на тему вимовності України. Він зазначив, що тільки Росія в цьому винна і більше ніхто. Адже саме Росія змусила страждати сотні тисяч українців. 

"Дорога до миру має бути побудована на правді", — зазначив у своєму дописі Майк Пенс. 

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

В свою чергу, Зеленський висловився стосовно заяв Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За словами українського лідера, результати опитування показують, що йому довіряють 57% громадян. А Трамп живе у дезінформаційному світі.

США Дональд Трамп Республіканська партія війна в Україні Майк Пенс
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