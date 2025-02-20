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Республиканец жестко ответил Трампу — кто виноват в войне

20 февраля 2025 02:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По словам Майка Пенса, только Россия виновата в войне, а из-за ее агрессии в Украине пострадали сотни тысяч людей
Владимир Зеленский и Майк Пенс в Киеве. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс, который приезжал в Украину с поддержкой, жестко ответил Трампу на его обвинения Украины в начале войны. Пенс назвал настоящего виновника вторжения.

Об этом вице-президент США написал в соцсети X.

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Сообщение Майка Пенса

Республиканец четко дал понять, что не поддерживает высказываний Трампа на тему высказываний Украины. Он отметил, что только Россия в этом виновата и больше никто. Ведь именно Россия заставила страдать сотни тысяч украинцев.

"Дорога к миру должна быть построена на правде", — отметил в своей заметке Майк Пенс.

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

В свою очередь, Зеленский высказался относительно заявлений Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По словам украинского лидера, результаты опроса показывают, что ему доверяют 57% граждан. А Трамп живет в дезинформационном мире.

США Дональд Трамп Республиканская партия война в Украине Майк Пенс
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