По словам Трампа, Россия потеряла в Украине 900 тысяч человек, а Украина сорвала соглашение о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп выступая на саммите Proirity Institute FII в Майами-Бич назвал потери России и Украины в этой войне. Он также снова обвинил Украину в отказе подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Об этом сообщают Новини.LIVE, которые транслируют выступление Трампа.

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По словам американского президента, Россия потеряла 900 тысяч человек, Украина - 700 тысяч. Он заявил, что Владимир Зеленский "сделал ужасную работу, а его страна разбита".

"Мы четко можем увидеть через спутники много тел на поле боя. Это ужасно. Миллионы людей погибли без надобности", - заявил Трамп.

О срыве сделки по редкоземельным металлам

Также президент США затронул тему договора о редкоземельных металлах. Он заявил, что Украина нарушила договоренности. Трамп также отметил, что Европа потратила значительно меньше Штатов, но гарантировала себе возврат средств, ведь дала их в кредит.

"США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они дали свои деньги в кредит, а США раздает деньги на право и налево. Почему об этом молчал Байден? Почему не требовал равенства расходов? Мы отдали 350 миллиардов долларов, а Европа отдала деньги в кредит", - заявил Трамп.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс, который приезжал в Украину с поддержкой, жестко ответил Трампу на его обвинения Украины в начале войны. Пенс назвал настоящего виновника вторжения.

Также сообщалось, что Белый дом опубликовал в соцсетях фейковую обложку в стиле журнала Time, изображающую Дональда Трампа в короне с подписью "Да здравствует король!". Все больше критиков в США обвиняют Трампа и его администрацию в деспотизме.