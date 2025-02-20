В ООН відреагували на скандальну заяву Трампа про Зеленського

Стефан Дюжаррік. Фото: ООН

В ООН розкритикувати заяву Дональда Трампа про те, що президент України — "нелегітимний". Організація Об'єднаних Націй вважає Володимира Зеленського законним главою держави.

Про це пише Deutsche Welle в четвер, 20 лютого.

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Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік засудив твердження Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський є "нелегітимним" президентом України та "диктатором". Організація Об'єднаних Націй вважає, що Зеленський законно обіймає свою посаду.

"Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів", — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп жорстко висловився про українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав його "диктатором без виборів".

Крім того, Трамп наголосив на необхідності проведення виборів нібито через те, що підтримка Зеленського серед українців складає менш як 4%. На його думку, зараз є нагальна потреба у переобранні влади.

Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про недовіру українців. За його словами, результати опитування показують, що зараз українському лідеру довіряють 57% громадян. До того ж згідно з Конституцією, вибори під час воєнного стану не проводяться.