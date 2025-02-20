В ООН отреагировали на скандальное заявление Трампа о Зеленском

Стефан Дюжаррик. Фото: ООН

В ООН раскритиковали заявление Дональда Трампа, о том, что президент Украины — "нелегитимный". Организация Объединенных Наций считает Владимира Зеленского законным главой государства.

Об этом пишет Deutsche Welle в четверг, 20 февраля.

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик осудил утверждение Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский является "нелегитимным" президентом Украины и "диктатором". Организация Объединенных Наций считает, что Зеленский законно занимает свою должность.

"Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащим образом проведенных выборов", — сказал он.

Напомним, Президент США Дональд Трамп жестко высказался об украинском лидере Владимире Зеленском. Он назвал его "диктатором без выборов".

Кроме того, Трамп отметил необходимость проведения выборов якобы из-за того, что поддержка Зеленского среди украинцев составляет менее 4%. По его мнению, сейчас есть насущная необходимость в переизбрании власти.

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Дональда Трампа о недоверии украинцев. По его словам, результаты опроса показывают, что сейчас украинскому лидеру доверяют 57% граждан. К тому же, согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся.