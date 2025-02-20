Ексрадник Трампа назвав план щодо України близьким до капітуляції

Близький до капітуляції — ексрадник Трампа про план щодо України
Ексрадник президента США Джон Болтон розкритикував дії та заяви Дональда Трампа щодо України. За його словами, такий "мирний план" нагадує капітуляцію.
Про це пише Politico в четвер, 20 лютого.
План капітуляції, а не миру
Як зазначив колишній радник Дональда Трампа, угода про припинення війни в Україні, яку запропонував Президент США, "досить близька до капітуляції". Він також додав, що такий план допоможе Путіну досягнути бажаних цілей. Болтон припустив, що зрештою дії Трампа можуть призвести до виходу Штатів з НАТО.
"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він ще не зробив цього, хоча ви чуєте, як починає грати музика… Було б припинення вогню, була б створена мілітаризована зона, розпочалися б переговори, Україна погодилася б не вступати в НАТО — це домовленість, яку насправді могли написати в Кремлі", — зазначив ексрадник Трампа.
Болтон також наголосив, що європейські лідери ризикують прийняти неправильні рішення, погодившись на угоду Трампа і Путіна. Крім того, він висловився проти розгортання миротворчих сил в Україні.
"Досвід роботи з ООН показав, що коли ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку означати фактичний розділ України, який може стати де-юре через деякий час", — зазначив політик.
Болтон додав, що немає зобов'язання вести переговори про припинення вогню. А ідея замороження лінії зіткнення, на думку ексрадника Трампа, є потенційно дуже небезпечною.
Нагадаємо, раніше Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну в тому, що вона відмовилась підписати угоду щодо рідкісноземельних металів. Таким чином Київ нібито порушив домовленості.
Також очільник США Дональд Трамп заявив, що рейтинг Президента України Володимира Зеленського у реальних опитуваннях низький. За його словами, єдине, що український лідер робив вміло, — маніпулював Байденом.
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