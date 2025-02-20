Ексрадник Трампа назвав план щодо України близьким до капітуляції

Ексрадник президента США Джон Болтон. Фото: Reuters

Ексрадник президента США Джон Болтон розкритикував дії та заяви Дональда Трампа щодо України. За його словами, такий "мирний план" нагадує капітуляцію.

Про це пише Politico в четвер, 20 лютого.

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План капітуляції, а не миру

Як зазначив колишній радник Дональда Трампа, угода про припинення війни в Україні, яку запропонував Президент США, "досить близька до капітуляції". Він також додав, що такий план допоможе Путіну досягнути бажаних цілей. Болтон припустив, що зрештою дії Трампа можуть призвести до виходу Штатів з НАТО.

"Я думав, що Трамп вийде з НАТО, але він ще не зробив цього, хоча ви чуєте, як починає грати музика… Було б припинення вогню, була б створена мілітаризована зона, розпочалися б переговори, Україна погодилася б не вступати в НАТО — це домовленість, яку насправді могли написати в Кремлі", — зазначив ексрадник Трампа.

Болтон також наголосив, що європейські лідери ризикують прийняти неправильні рішення, погодившись на угоду Трампа і Путіна. Крім того, він висловився проти розгортання миротворчих сил в Україні.

"Досвід роботи з ООН показав, що коли ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку означати фактичний розділ України, який може стати де-юре через деякий час", — зазначив політик.

Болтон додав, що немає зобов'язання вести переговори про припинення вогню. А ідея замороження лінії зіткнення, на думку ексрадника Трампа, є потенційно дуже небезпечною.

Нагадаємо, раніше Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Україну в тому, що вона відмовилась підписати угоду щодо рідкісноземельних металів. Таким чином Київ нібито порушив домовленості.

Також очільник США Дональд Трамп заявив, що рейтинг Президента України Володимира Зеленського у реальних опитуваннях низький. За його словами, єдине, що український лідер робив вміло, — маніпулював Байденом.