Экс-советник Трампа назвал план по Украине близким к капитуляции

Экс-советник президента США Джон Болтон. Фото: Reuters

Экс-советник президента США Джон Болтон раскритиковал действия и заявления Дональда Трампа относительно Украины. По его словам, такой "мирный план" напоминает капитуляцию.

Об этом пишет Politico в четверг, 20 февраля.

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План капитуляции, а не мира

Как отметил бывший советник Дональда Трампа, соглашение о прекращении войны в Украине, которое предложил Президент США, "достаточно близко к капитуляции". Он также добавил, что такой план поможет Путину достичь желаемых целей. Болтон предположил, что в конце концов действия Трампа могут привести к выходу Штатов из НАТО.

"Я думал, что Трамп выйдет из НАТО, но он еще не сделал этого, хотя вы слышите, как начинает играть музыка. ... Было бы прекращение огня, была бы создана милитаризованная зона, начались бы переговоры, Украина согласилась бы не вступать в НАТО — это договоренность, которую на самом деле могли написать в Кремле", — отметил экс-советник Трампа.

Болтон также подчеркнул, что европейские лидеры рискуют принять неправильные решения, согласившись на соглашение Трампа и Путина. Кроме того, он высказался против развертывания миротворческих сил в Украине.

"Опыт работы с ООН показал, что когда вы разворачиваете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае означать фактический раздел Украины, который может стать де-юре через некоторое время", — отметил политик.

Болтон добавил, что нет обязательства вести переговоры о прекращении огня. А идея замораживания линии соприкосновения, по мнению экс-советника Трампа, является потенциально очень опасной.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Украину в том, что она отказалась подписать соглашение по редкоземельным металлам. Таким образом Киев якобы нарушил договоренности.

Также глава США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского в реальных опросах низкий. По его словам, единственное, что украинский лидер делал умело — манипулировал Байденом.