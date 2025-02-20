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Трамп про кінець війни без США та відмову Зеленського від виборів

20 лютого 2025 06:29
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Трампа, війна в Україні не закінчиться без США, а Зеленський уникає виборів
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Виступаючи на саміті Proirity Institute FII у Маямі-Біч Дональд Трамп зробив заяву про можливість закінчення війни в Україні без втручання Штатів. Також він зайвий раз звинуватив Володимира Зеленського у відмові влаштувати в Україні вибори.

Про це повідомляють Новини.LIVE, які транслюють виступ Трампа.

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Трамп наголосив, що Україна не впорається в цьому питанні без підтримки США.

"Це війна, яку він (Зеленський - Ред.) не зможе сам владнати. Без Трампа і США вони не зможуть владнати цю війну. Ось чому так чудово пройшла зустріч в Саудівській Аравії, яка чудово приймала гостей цими вихідними", — заявив президент США.

Також Трамп зайвий раз наголосив на тому, що Зеленський відмовляється проводити президентські вибори. Очільник Білого дому зазначив, що рейтинг Володимира Зеленського у реальних опитуваннях низький, адже важко мати високий рейтинг, коли твої міста виглядають "як після бомбардувань".

"Хтось каже — ні, його рейтинг високий. Та годі вже! Єдине що йому вдавалось добре, так це маніпулювати Байденом він грав ним як хотів", — заявив Трамп. 

Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп виступаючи на саміті Proirity Institute FII у Маямі-Біч назвав втрати Росії та України у цій війні. Він також знову звинуватив Україну у відмові підписати угоду з рідкоземельних металів.

Також повідомлялось, що Білий дім опублікував у соцмережах фейкову обкладинку у стилі журналу Time, що зображує Дональда Трампа у короні з підписом "Хай живе король!". Все більше критиків в США звинувачують Трампа та його адміністрацію в деспотизмі.

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