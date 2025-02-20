По мнению Трампа, война в Украине не закончится без США, а Зеленский избегает выборов

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая на саммите Proirity Institute FII в Майами-Бич Дональд Трамп сделал заявление о возможности окончания войны в Украине без вмешательства Штатов. Также он лишний раз обвинил Владимира Зеленского в отказе устроить в Украине выборы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, которые транслируют выступление Трампа.

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Трамп подчеркнул, что Украина не справится в этом вопросе без поддержки США.

"Это война, которую он (Зеленский - Ред.) не сможет сам уладить. Без Трампа и США они не смогут уладить эту войну. Вот почему так прекрасно прошла встреча в Саудовской Аравии, которая прекрасно принимала гостей в эти выходные", — заявил президент США.

Также Трамп лишний раз подчеркнул, что Зеленский отказывается проводить президентские выборы. Глава Белого дома отметил, что рейтинг Владимира Зеленского в реальных опросах низкий, ведь трудно иметь высокий рейтинг, когда твои города выглядят "как после бомбежек".

"Кто-то говорит - нет, его рейтинг высокий. Да хватит уже! Единственное что ему удавалось хорошо, так это манипулировать Байденом, он играл им как хотел", — заявил Трамп.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп выступая на саммите Proirity Institute FII в Майами-Бич назвал потери России и Украины в этой войне. Он также снова обвинил Украину в отказе подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Также сообщалось, что Белый дом опубликовал в соцсетях фейковую обложку в стиле журнала Time, изображающую Дональда Трампа в короне с подписью "Да здравствует король!". Все больше критиков в США обвиняют Трампа и его администрацию в деспотизме.