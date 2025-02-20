Трамп заявив, що Третя світова війна не станеться за його президентства

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що загроза Третьої світової війни є реальною. Однак, за його словами, вона не відбудеться, поки він обіймає посаду глави держави.

Про це він повідомив під час виступу на Пріоритетному саміті Інституту інвестиційної ініціативи майбутнього, який відбувся у Маямі.

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Трамп зазначив, що нинішня ситуація у світі, включаючи конфлікти на Близькому Сході та війну Росії проти України, наближає людство до глобального протистояння. Однак він наголосив, що докладає зусиль, аби припинити війни, врегулювати міжнародні конфлікти та відновити стабільність.

"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї. Скажу вам прямо зараз – вона ближче, ніж здається. Якби адміністрація (президента Джо Байдена. — Ред.) залишалася ще на рік, ви були б уже у Третій світовій війні. Але цього не станеться за мого президентства", — наголосив Трамп.

Окрім цього, американський лідер згадав про зірвану угоду щодо рідкісноземельних металів, причиною якої, на його думку, стала війна в Україні. Він заявив, що має намір її відновити.

"Так, я думаю, що відновлю цю угоду. Ми побачимо, що станеться, але я відновлю її, інакше це не зробить його (Володимира Зеленського. — Ред.) дуже щасливим. Дивіться, настав час виборів", — додав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у тому, що він нібито не знає, де поділися кошти, які США надавала Україні для допомоги. Окрім того, Трамп заявив, що в Україні час провести нові президентські вибори, та назвав Зеленського диктатором.