Трамп заявил, что Третья мировая война не произойдет при его президентстве

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза Третьей мировой войны является реальной. Однако, по его словам, она не произойдет, пока он занимает пост главы государства.

Об этом он сообщил во время выступления на Приоритетном саммите Института инвестиционной инициативы будущего, который состоялся в Майами.

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Трамп отметил, что нынешняя ситуация в мире, включая конфликты на Ближнем Востоке и войну России против Украины, приближает человечество к глобальному противостоянию. Однако он подчеркнул, что прилагает усилия, чтобы прекратить войны, урегулировать международные конфликты и восстановить стабильность.

"Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее. Скажу вам прямо сейчас — она ближе, чем кажется. Если бы администрация (президента Джо Байдена. — Ред.) оставалась еще на год, вы были бы уже в Третьей мировой войне. Но этого не произойдет при моем президентстве", — подчеркнул Трамп.

Кроме этого, американский лидер вспомнил о сорванной сделке по редкоземельным металлам, причиной которой, по его мнению, стала война в Украине. Он заявил, что намерен ее восстановить.

"Да, я думаю, что возобновлю эту сделку. Мы увидим, что произойдет, но я восстановлю ее, иначе это не сделает его (Владимира Зеленского. — Ред.) очень счастливым. Смотрите, пришло время выборов", — добавил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы не знает, куда делись средства, которые США предоставляла Украине для помощи. Кроме того, Трамп заявил, что в Украине пора провести новые президентские выборы, и назвал Зеленского диктатором.