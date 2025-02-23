Шмыгаль объяснил, на чем сейчас сосредотачивается Кабмин

Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пункты, на которых сосредотачивается Кабинет Министров. Всего их пять.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на форуме "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

Читайте также:

На чем сосредотачивается Кабмин

По словам Шмыгаля, правительство сосредотачивается на укреплении Сил безопасности и обороны. В этом году планируют расходы в размере 2,2 трлн грн.

Следующая задача — социальная политика. Речь идет о выплате пенсий, социальных платежей и поддержке ВПЛ.

Третьей задачей является восстановление. Шмыгаль рассказал, что в этом году концентрация на восстановлении жилья. Кроме того, будут работать и над энергетикой.

Кабмин сосредотачивается и на поддержке украинских производителей.

"Поддерживать своих — единственный способ сохранить экономику", — отметил Шмыгаль.

Последний пункт — взаимодействие с партнерами. По словам премьера, планируют привлечь 38,4 млрд долларов.

Напомним, на форуме "Украина. Год 2025" глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу завершить войну в 2025 году.

Также глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу массированного обстрела Украины завтра, 24 февраля. По его словам, бомбардировщики загружены.