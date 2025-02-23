Шмыгаль объяснил, на чем сейчас сосредотачивается Кабмин

Шмыгаль назвал пункты, на которых сосредотачивается Кабмин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пункты, на которых сосредотачивается Кабинет Министров. Всего их пять.
Об этом Денис Шмыгаль сказал на форуме "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.
На чем сосредотачивается Кабмин
По словам Шмыгаля, правительство сосредотачивается на укреплении Сил безопасности и обороны. В этом году планируют расходы в размере 2,2 трлн грн.
Следующая задача — социальная политика. Речь идет о выплате пенсий, социальных платежей и поддержке ВПЛ.
Третьей задачей является восстановление. Шмыгаль рассказал, что в этом году концентрация на восстановлении жилья. Кроме того, будут работать и над энергетикой.
Кабмин сосредотачивается и на поддержке украинских производителей.
"Поддерживать своих — единственный способ сохранить экономику", — отметил Шмыгаль.
Последний пункт — взаимодействие с партнерами. По словам премьера, планируют привлечь 38,4 млрд долларов.
Напомним, на форуме "Украина. Год 2025" глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу завершить войну в 2025 году.
Также глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал угрозу массированного обстрела Украины завтра, 24 февраля. По его словам, бомбардировщики загружены.
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