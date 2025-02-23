Украина едет в США на переговоры с американцами — Ермак

Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинская делегация прибудет с визитом в Соединенные Штаты Америки для переговоров. Ермак с командой выедут уже сегодня, 23 февраля.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Андрей Ермак отметил, что сегодня он поедет на переговоры с американскими партнерами. Кроме того, известно, что в составе делегации будет и министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, во время форума руководитель ОП Андрей Ермак также заявил, что Украина не рассматривает компромиссов по территориальным уступкам. Он отметил необходимость четких гарантий мира.

На форуме "Украина. Год 2025" также выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он назвал пункты, на которых сосредотачивается Кабинет Министров.

Участие в мероприятии также принял Андрей Сибига. Он отметил, что Владимир Зеленский поставил задачу закончить войну в Украине уже в этом году.